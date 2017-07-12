Adapazarı'nda Olgunlar Turnuvası'nda Ali Abanoz, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ali Abanoz'un yere yığılma anı kameraya yansıdı.



DHA'nın haberine göre olay dün gece, turnuvanın oynandığı Adapazarı Ticaret Lisesi Sahası'nda meydana geldi. Bu yıl 29'uncu kez düzenlenen Olgunlar Turnuvası'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, Ali Abanoz topu almaya çalıştığı sırada yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan oyuncunun yardımına sağlık görevlileri ve oyuncular koştu.

KURTARILAMADI



2'nci lig takımlarından Büyükçekmece Tepecikspor'da forma giyen Sakaryalı futbolcu Anıl Abanoz'un babası olan Ali Abanoz'un kalp krizi geçirdiğini anlayan sağlık görevlileri, kalp masajı yaptı. Saha görevlileri ve tribündekiler de olay sırasında Ali Abanoz'un başına toplandı. Ali Abanoz sedye ile sahadan çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Abanoz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abanoz'un sahada kalp krizi geçirdiği anlar o sırada kayıtta olan bir kameraya yansıdı.

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Ali Abanoz'un bugün Kocaali İlçesi'nde toprağa verilecek.