İvedik Organize Sanayi esnafı tarafından "Maskeli Beşler" olarak adlandırılan pompalı tüfekli hırsızlık çetesi, bir hafta arayla gerçekleştirdiği soygunlarla esnafı çileden çıkarttı.

İHA'nın haberine göre, Ankara'nın en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan İvedik Organize Sanayisi Bölgesi (OSB) son yıllarda esnaf tarafından "Maskeli Beşler" olarak bilinen silahlı ve maskeli beş kişinin hedefi haline gelmiş durumda. Lüks araçlarla ve ellerinde pompalı tüfeklerle sanayi bölgesinde bulunan dükkanlara giren çete, çevre esnafının anlattıklarına göre, her hafta bir dükkanı soyuyor.



"İŞ YAPAMAZ HALE GELDİK"

El fenerleriyle dükkanların güvenlik kameralarının görüntü almasını zorlaştırarak kimliklerini gizleyen çetenin son mağduru ise İvedik OSB esnafı Aytaç Kılıçman oldu. 20 bin TL değerindeki malzemesin çalındığı anlatan Kılıçman, "Esnaf olarak biz artık huzursuz durumdayız. Saat 18.00'den sonra iş yapamaz hale geldik. Güvenliğimiz söz konusu, dükkanımızda tek başımıza çalışamıyoruz" diye isyan etti. Çetenin dükkanını soyduğu esnada güvenlik kameralarının saniye saniye kayıtta olduğunu ve bu görüntüleri polislere de gösterdiğini söyleyen Kılıçman, "Güvenlik güçlerinden bunun önlemini almalarını istiyoruz. Suretleri belli, birçok yerde kamera kayıtları ortada, birçok esnaf bu kayıtları almış durumda ama yine de yakalanamadılar. Güvenliğimizi sağlamalarını istiyoruz" dedi.

"BİR YILDA 300 DÜKKAN SOYDULAR"

Çetenin sadece İvedik OSB'de değil, ayrıca Ankara'nın diğer sanayi bölgelerinde de soygunlar yaptığını söyleyen Kılıçman, söz konusu çetenin bir yıl içerinde 30 soygun ve bu soygunlarda da yaklaşık 300 dükkan soygun gerçekleştirdiği öne sürdü. Kılıçman, "Genel olarak sanayi esnafını soyuyorlar. Akşam saatlerinde pompalı tüfeklerle geliyorlar. Eğer güvenlik amaçlı içeride köpek varsa köpeği vuruyorlar. Bekçi varsa silahla rehin alıp, soygunu bitirip gidiyorlar. Yakın zamanda da İvedik OBS'nin güvenlik araçlarına silahla atış yaptılar. Arabada ciddi hasarlar vardı. Bu örgüt bir hafta arayla sürekli soygun yapıyor" diye konuştu.