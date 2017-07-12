Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saimbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanları yok ederek, açtıkları tarlalarda uyuşturucu hammaddesi keneviri ektikleri belirlenen çeteyi çökertti. 'Drone'ların da kullanıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 42 bin 327 kök kenevir bitkisi ile silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

AĞAÇ KESİP KENEVİR EKMİŞLER

Habertürk haber merkezinden Beycan Üçkareş'in yaptığı haberde, Saimbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanların yok edilerek kenevir yapıldığı bilgisine ulaşan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için teknik, fiziki takip başlattı. Daha önce belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Drone'ların da kullanıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri yaptıkları araştırmada çetenin ulaşılması çok güç arazi kesimlerinde ağaçları katlederek, araziyi kenevir tarlası haline getirdiklerini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda 42 bin 327 kök kenevir bitkisi, 24 kilo 320 gram kubar esrar, 1 adet Glock marka tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.