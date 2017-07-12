Ramazan'da sigara içen gence yumruk atan kişi hakkında karar

Ramazan'da sigara içen gence yumruk atan kişinin yargılandığı davada karar verildi. DHA'nın haberine göre, şüpheli "kasten yaralama"dan suçlu bulundu, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 1 dakika önceTürkiye de yasalar ve cezalar caydırıcı değil. bu adama vereceksin 10 yıl ceza, ve güzel bir şekilde medya da bunu paylaşacaksın. bak bakalım birisi çıkıp ta bir daha buna cesaret gelebiliyor mu. önüne geleni fetö cü diye 10 yıl içeri atıyorsun. ama gerçekten ceza alması gereken bu kişiye 2 yıl ceza veriyorsun. 2 yıl yatacak mı hayır. 3 te birini yatıp çıkacak. ala sana şaka gibi ceza.00
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Misafir 15 dakika öncesaka gibi ceza.bu kadar az mi bi cana kastetmenin cezasi00