ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bingöl
GÜNDEM

Bingöl'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklamda hava destekli operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:59:17 Güncelleme: 13:00:15 AA

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Aysaklı köyü Alınyazı bölgesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerince, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen terörle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER