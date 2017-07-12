Bingöl'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Aysaklı köyü Alınyazı bölgesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerince, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen terörle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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