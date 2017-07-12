Muğla'da serinlemek için denize giren Suriyeli 9 yaşındaki Fazi El Ali ve 7 yaşındaki Mail El Ali kardeşler boğuldu.

DHA'nın haberinde olay, dün öğle saatlerinde Muğla'nın Fethiye İlçesi Kumluova Mahallesi'nde meydana geldi. Fazi El Ali ve Mail El Ali kardeşler, aşırı sıcak nedeniyle aileleriyle sahile gitti. Serinlemek için denize giren 2 kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahildekiler tarafından sudan çıkartılan kardeşlere, çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Fazi El Ali Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Mail El Ali ise Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki kardeş yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşlerden Mail El Ali'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Fazi El Ali'nin cenazesi ise Muğla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Oğlunun cansız bedenini almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Ali El Ali, büyük acı yaşadığını belirterek, "Gözümün önünde yüzüyorlardı. Nasıl oldu anlayamadım" dedi.

İki kardeşin cenazesinin Suriye El Bab'da toprağa verileceği belirtildi.

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