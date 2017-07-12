İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün eylem yapmasının engellenmesi için 6 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Türk uyruklu 6 kişi ile Suriye'ye örgüt kamplarına gitmeye çalışan yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün İstanbul'da eylem yapmasını önlemek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Eyüp, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da DEAŞ militanlarının gizlendiği 12 adrese gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Türk uyruklu 6 kişi ile Suriye'deki DEAŞ kamplarına gitmeye çalışan yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Suriye'ye gitmeye çalışırken yakalanan yabancı uyruklu 25 kişinin sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandığı öğrenildi.