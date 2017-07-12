Sakarya Üniversitesi rekoru kaptırmadı

Üniversiteyi kendi kabuğundan çıkarıp uluslararası standartlara taşımak için çabaladıklarını vurgulayan Rektör Muzaffer Elmas, bu anlamda Türkiye’nin en iddialı üniversitesi olmanın gururunu öğrencilerin de paylaştığını dile getirdi.

Bir üniversitenin yapacağı en önemli yatırımın sadece kendi dalında yetişmiş bir mezun değil katma değerlerle donatılmış bir insan olduğunu belirten elmas, "Biz zaten kampusun Sapanca Gölü manzarasını, kuş seslerini, yeşil örtüsünü hatta dört mevsim güzelliğini gören öğrencinin bu kampüsten ayrılmak istemeyeceğini biliyoruz. Ama sınıftan içeri girdiği andan itibaren diplomasını alana kadar onları git gide çetinleşen hayata yani geleceklerine hazırlamak, artı değerler kazandırmak için uğraşmalıyız. Tüm çabamız bu. Bunun anahtarı da kurduğumuz ve geliştirmek için çabaladığımız lider odaklı kalite sistemi.” dedi.

BAĞIMSIZ KURULUŞLARIN TESCİL ETTİĞİ ÜNİVERSİTE

Akreditasyon, üniversitelerin verdikleri eğitimin kalitesini tescil ettirmek için gönüllü girdikleri bir süreç. Akreditasyon veren bağımsız kuruluşların denetimi ise asla bitmiyor. Verdikleri sertifikaların geçerlilik süresi bir sonraki denetlemeye kadar sürüyor.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun da son iki yıldır en çok önem verdiği konulardan biri üniversitelerin karnesi. Bu yüzden geçen yıl ilk kez tercih kılavuzunda üniversitelerin akredite bölümlerinin sayıları yayınlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, akreditasyon karnesinin üniversiteler arasında bir yarış ve rekabet başlatmak için yayınlandığını ve sonucunda amaçlarının eğitim öğretimi daha da iyileştirmek için akademiyi motive etmek olduğunu söylemişti.

Sakarya Üniversitesi’nde başta Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi olmak üzere aralarında Teknoloji Fakültesi’nin de olduğu 40’dan fazla program akredite durumda. Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi de süreci tamamlamak üzere.

Sakarya Üniversitesi

akredite programı