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Yalova'da şehit çocuğunu tokatlayan şoför hakkında soruşturma açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ücretsiz seyahat kartının kullanılması ve taşıma ücreti sebebiyle yaşanan tartışmada şehit çocuğunun darp edildiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır" denildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:35:20 Güncelleme: 14:36:47 İHA

Yalova'da 14 yaşındaki şehit çocuğunu darp ettiği iddia edilen minibüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İHA'nın haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit çocuğunu darp ettiği iddia edilen şoför hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Yakup Gündoğdu, 2010 yılında ambulans şoförü olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Vatandaşımızın oğlu Mehmet Gündoğdu'nun binmiş olduğu özel minibüs şoförü ile aralarında ücretsiz seyahat kartının kullanılması ve taşıma ücreti sebebiyle yaşanan tartışmada tokatlanmak suretiyle darp edildiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Şehit oğlu 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu'nun Taşköprü beldesinde şoför tarafından darp edildiği ve hakaretlere maruz kaldığı iddia edilmişti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    Cocuga yapilan yanlis bu arada ambulans soforuyken trafik kazasinda sehit olundugunu bilmiyordum
  • Misafir 3 dakika önce
    kendi çocuğuna yapıldığını düşün
  • Misafir 5 dakika önce
    idam edin !!
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