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Niğde'de adliye önünde keserli boşanma davası

Binanın önünde taraflar arasındaki çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:47:09 Güncelleme: 14:49:00 DHA

Niğde'de iki aile arasında boşanma davasının görüldüğü adliye binasının önünde çıkan keserli kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre merkeze bağlı Himmetli Köyü'nde oturan Fatih G. ile Ayşe G., Niğde Adliyesi'nde boşanma davalarının duruşmasına katıldı. Duruşmanın ertelenmesi üzerine boşanmak isteyen çift ile yakınları adliyeden ayrıldı. Bu sırada binanın önünde taraflar arasındaki çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Barış E., kavga sırasında Murat Yasin E.'nin başına keserle vurdu. Polisin müdahalesiyle büyümeden önlenen kavgada yaralanan Murat Yasin E., kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.



Olayla ilgili Fatih G., Ayşe G., Barış E. ile Murat Yasin E. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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