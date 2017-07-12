ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro
GÜNDEM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı

Paylaşımda, "'Yayılarak oturma' artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" denildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:54:21 Güncelleme: 15:03:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul hesabından yaptığı paylaşımla metroda 'yayılarak oturma' konusunda uyarıda bulundu. Paylaşımda, "'Yayılarak oturma' artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" denildi.

  • istanbul büyükşehir belediyesi
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir 7 dakika önce
    Her şeyin başı eğitim
  • Misafir 12 dakika önce
    aynen, halk da duayrli oldumu bu magandlar hicbiryerde barinamaz.
  • Misafir 27 dakika önce
    Yasak getirin. Oturana ceza yazın. Bunu avrupada bir çok devlet uyguluyor
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER