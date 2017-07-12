İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul hesabından yaptığı paylaşımla metroda 'yayılarak oturma' konusunda uyarıda bulundu. Paylaşımda, "'Yayılarak oturma' artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" denildi.
— Metro İstanbul (@metroistanbul_) July 11, 2017
- istanbul büyükşehir belediyesi
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 7
-
Misafir 7 dakika önceHer şeyin başı eğitim00
-
Misafir 12 dakika önceaynen, halk da duayrli oldumu bu magandlar hicbiryerde barinamaz.60
-
Misafir 27 dakika önceYasak getirin. Oturana ceza yazın. Bunu avrupada bir çok devlet uyguluyor60