İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul hesabından yaptığı paylaşımla metroda 'yayılarak oturma' konusunda uyarıda bulundu. Paylaşımda, "'Yayılarak oturma' artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" denildi.

— Metro İstanbul (@metroistanbul_) July 11, 2017

istanbul büyükşehir belediyesi