İstanbul Aksaray'da dolaptaki suların düşürülmesi nedeniyle İrlandalı turist Fadeldabbous ile esnaf arasında çıkan kavgayla ilgili davada karar verildi. İrlandalı turist meşru müdafada bulunduğu gerekçesiyle berrat ederken, kavga ettiği esnaflardan birisi hapis ikisi de adli para cezasına çarptırdı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Şerafettin Özbey katıldı. Diğer müşteki sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan Özbey, "Ailem ve ben çok mağdur olduk. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.



BİR SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme, müşteki sanıklardan Şenol Palan'ı, İrlandalı turist Mohammed Fadeldabbous'u kasten yaralama suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastı ve müşteki sanık Mohammed Fadeldabbous'un kendisini savunmasaydı çok daha ağır sonuçlar doğabileceğini göz önüne alarak müşteki sanık Şenol Palan'a üst hadden ceza verildiğini belirtti.



ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, müşteki sanıklardan olan Şenol Özbey'in, İrlandalı turist Mohammed Fadeldabbous'a tekme ve yumruk atmasına yönelik olarak kendini ilgilendiren hiçbir durum yok iken durup dururken tekme ve yumruk şeklinde iki eylemde bulunması nedeniyle 5 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık Mohamad Raıe'nin de 2 bin TL adli para cezası verildi. Adli para cezalarıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.



İRLANDALI TURİSTE MEŞRU MÜDAFAA

Mahkeme, müşteki sanık İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'un, müşteki sanık Şerafettin Özbey'e yönelik darp eylemi ile ilgili olarak kendine yönelen ve yönelecek olan saldırılarla orantılı olacak şekilde geliştiğinden eylemin meşru müdafa çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Mahkeme, bilirkişi raporunda Mohammed Fadeldabbous'un kolunu sopa ile kırdığı belirtilen şüpheli için de suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.