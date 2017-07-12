Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok’un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok, darbe girişiminin yıldönümüne yaklaşırken 11 ay içinde yaşadıklarını Habertürk TV ekranlarında Teke Tek programında anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol Arkadaşım" dediği şehit eşi Erol Olçok için Nihal Olçok, "Erol, aykırılıkların adamıydı, hep olmaması gereken yerde olurdu. O gece de oraya giderken kalbiyle görüyordu." diyerek eşinin o gece kendini niye sokağa attığını ifade etti. 16 yaşındaki oğulları Abdullah ile beraber gitmesinin sebebi olarak ise "Güzel bir yere gittiğinizde oraya evlatlarınızla gitmek istersiniz." açıklamasında bulundu.

"DARBE GİRİŞİMİNİN HAYRA OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Fatih Altaylı'nın 'Bunca insanın hayatını kaybetmesi bir işe yaradı mı?' sorusuna; "250 kişi bir virüsü ortaya çıkardı. O gece hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Hapishaneler dolu, yüksek bir ivme gösterememiş olabilir ama yargılamalar sürüyor." şeklinde yanıt veren Nihal Olçok, Darbe girişimini Fatih Sultan Mehmet'in yüzyıl kapayıp yüzyıl açması olayına benzetti. Türkiye için çok büyük kapılar açılacağını ve bu darbe girişiminin de hayra olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Nihal Olçok sözlerine, "Hiç kimse benim bir etkim yok diyemez. Domino taşı gibi bir etki oldu. Siyasi, ekonomik, politik yönlerini konuşuyoruz 11 aydır ama bunun dışında da ihtiyaçlarım var. Anlaşılmak gibi, bir daha tekrarlanmamasını hissetmek gibi." diyerek devam etti.

Halkın güven içinde olduğunu ama aynı zamanda kaygılı olduğunu ve tetikte olduğunu belirten Olçok buna benzer bir durumu daha önce 1999 depreminde gördüğünü sözlerine ekledi.

"MASANDAN 2 SANDALYE EKSİLDİ"

Bundan sonrasında böyle şeylerin yaşanmaması için bu işin reçetesinin belli olduğunu belirten Olçok, "Birey eşittir toplum. Kendimi bildiğim zaman herkesi bilirim. Ben ne yaptım diye sormak lazım? Bir noktadan sonra adım atmak lazım. Herşey bizde bitiyor. Biz kendi içimize dönmeliyiz. Türk halkı şu 11 ayda hayatlarında neyi değiştirdiler? Benim hayatımda çok şey değişti. Masamdan 2 sandalye eksildi." ifadesini kullandı.

"O KÖPRÜNÜN HİÇ BU KADAR CANIMI YAKACAĞINI TAHMİN ETMEZDİM"

O köprüden pek çok kez geçtiğini ama canını bu kadar yakacağını hiç tahmin etmediğini belirten Nihal Olçok şu sözleri de ekledi: Bunu başka bir yerde söylemeyeceğim. Göçmesine yakın Erdal bana 'Biliyor musun Nihal biz köprüde buluşacağız?' demişti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra hayatında acı algısının, ölüm algısının değiştiğini, mezarlık korkusunun gittiğini, sorumluluk algısının değiştiğini, bütün bildiklerini unutup baştan öğrendiğini de sözlerine ekledi.

"ABDULLAH HEDEF ALINARAK VURULDU"



Hain darbe girişiminde 16 yaşındaki oğlu Abdullah'ı kaybeden Nihal Olçok oğlunun hedef alınarak vurulduğunu belirterek, "Abdullah o gece sussa 'baba' diye bağırmasa vurulmayacak belki ama o bir Çerkez, Arnavut oğlu. Abullah'ı Erol Bey'in oğlu olduğunu anlayarak hedef alarak vurdular. Yerde süründüğünü görünce bir kurşun daha attılar." ifadesini kullandı.





Nihal Olçok