Hatay'da Amanos Dağ'ı eteklerindeki 2 ayrı bölgede orman yangını çıktı.

DHA'nın haberine göre, Merkez Antakya İlçesi Tahtaköprü kırsalı ile buraya yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Çerçikaya kırsalından saat 13.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 8 su tankı, 4 iş makinası ile 100 orman söndürme ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

hatay

orman yangını