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Hatay'da orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:34:09 Güncelleme: 16:03:26 DHA

Hatay'da Amanos Dağ'ı eteklerindeki 2 ayrı bölgede orman yangını çıktı.

DHA'nın haberine göre, Merkez Antakya İlçesi Tahtaköprü kırsalı ile buraya yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Çerçikaya kırsalından saat 13.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 8 su tankı, 4 iş makinası ile 100 orman söndürme ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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