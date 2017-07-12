Giresun'da Adem Aksoy, yönetimindeki kamyonun devrilmesi sonucu taşıdığı tonlarca tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, Şebinkarahisar'dan Giresun'a giden Adem Aksoy (42) yönetimindeki tomruk yüklü kamyon Alucra ilçesine 7 kilometre kala virajı alamayarak devrildi. Aracın kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki tomruklar şoför mahallinde bulunan sürücü Adem Aksoy'un üzerine devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve Alucra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin aracın üzerindeki tomrukları kaldırmasının ardından ulaşılan Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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