Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, asker zehirlenmeleriyle gündeme gelen kışlaya hindi eti satan İzmirli firma hakkında da inceleme başlatıldığını açıkladı. Şimşek, er Hüsnü Özel'in de yemekten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirtti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın aktardığı bilgilere göre, HSK kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek veda ziyaretlerini sürdürüyor. Şimşek, kentteki asker zehirlenmelerine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi. 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Batı ve Doğu Kışlası'nda 26-27 Mayıs tarihlerinde 1 askerin hayatını kaybetmesine neden olan asker zehirlenmelerinin hindi etinden kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine, eti satan İzmirli firma hakkında da inceleme başlatıldığını ve savcı Hüseyin Yayla tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kışlaya yemek veren şirketin genel müdürü ve Manisa'daki sorumlusunun da aralarında bulunduğu 10 kişi ile bir askerin tutuklandığını anımsatan Şimşek "3 askerden 2'sinin serbest bırakılmasına itirazda bulunduk. Mahkeme itirazımızı inceliyor'' dedi.



"ÖLEN ASKERİMİZ, ARKADAŞLARININ DA YEMEKLERİNİ YEMİŞ"

Savcı Şimşek, asker rahatsızlanmaları olayında suda hiçbir bakteriye ve olumsuzluğa rastlanılmadığının da altını çizerek "Sadece yemek yiyen veya yemekle temas içerisinde olan insanlarda bu sıkıntı var. Ölen askerimizin arkadaşlarının da yemeklerini yediğini belirledik. Aşırı yemek gıda zehirlenmesine neden olmuş'' dedi.

Başsavcı Şimşek ayrıca, kışlada yaşanan son askeri rahatsızlık olayında yemekte herhangi bir bulguya ve askerleri etkileyecek herhangi bir organizmaya rastlanılmadığını ifade etti. Şimşek, kışlada yaşanan son olayda askerlerin rahatsızlandığı gün aşırı sıcakta eğitim yaptırıldığını ve bu nedenle güneş çarpmasından kaynaklı bir rahatsızlanmanın olduğuna yönelik iddiaların olduğunu ifade etti.

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