Antalya'da evde bulduğu karınca ilacını içen 2 yaşındaki Halil Tuna, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında Aksu İlçesi Pınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tuna Ailesi'nin 2 çocuğundan Halil, ablası Tuğba uyuduğu sırada evde bulunan karınca ilacını içince fenalaştı. Kardeşini yerde ağzından köpükler gelirken bulan Tuğba Tuna, durumu yakınlarına bildirdi. Otomobille hastaneye götürülen Halil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.