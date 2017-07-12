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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale gelebileceğini iyi bilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderine yüklendiği konuşmasında "15 Temmuz'da saklanmasaydı, yürüyüşe farklı bakabilirdik" dedi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:24:39 Güncelleme: 16:48:56

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımında konuşuyor:

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Kendisi Adalet Yürüyüşü adını verdi ama olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olur. Darbecileri ve teröristleri savunan CHP Geneş Başkanı bizden dikenlere su vermemizi istiyor. Hasta dediler, durumu çok kötü dediler. Cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı yürüyebiliyor, nasıl hasta?

Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da İstanbul'da köşe bucak saklanmasaydı bu yürüyüşe farklı bakabilirdik. 

Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışlığa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmelidir. Açık konuşuyorum, böyle bir yola mı tevessül edeceksin, sokağa çıkamaz hale gelirsin. Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz bu böyle bilinmelidir.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 12 dakika önce
    ne alaka ya allah peygamber aşkına 15 temmuzla bu yürüyüşün ne alakası var da böyle bişey söyleniyo
  • Misafir 13 dakika önce
    çok doğru söylüyorsun sayın cumhurbaşkanım
  • Misafir 14 dakika önce
    çok doğru konuşmuş
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