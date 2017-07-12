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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına katıldı.