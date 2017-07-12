Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına katıldı.
15 Temmuz sergisinde konuklar kendi pankart ve afişlerini tasarlayabiliyor.
"15 Temmuz Karanlıktan Aydınlığa Meydanların Dili" sergisinde, 'Sanal Gerçeklik Bölümü' ile konukların kendi pankart ve afişlerini tasarlayabilecekleri bir alan bulunuyor.
Sergi, 28 Temmuz 2017 tarihine kadar açık olacak.
Programa, darbe girişimi ardından başlatılan demokrasi nöbetlerinde, oyuncak kamyonuna bağladığı Türk bayrağı ile katılan 5 yaşındaki Utku Enes Mandıralı ve ailesi özel olarak davet edildi.