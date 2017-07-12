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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 'Meydanların Dili Sergisi'ni gezdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:24:51 AA

"Meydanların Dili Sergisi"nin açılışına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katıldı

  • 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 'Meydanların Dili Sergisi'ni gezdi
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına katıldı.

  • 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 'Meydanların Dili Sergisi'ni gezdi
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    15 Temmuz sergisinde konuklar kendi pankart ve afişlerini tasarlayabiliyor.

  • 3 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 'Meydanların Dili Sergisi'ni gezdi
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    "15 Temmuz Karanlıktan Aydınlığa Meydanların Dili" sergisinde, 'Sanal Gerçeklik Bölümü' ile konukların kendi pankart ve afişlerini tasarlayabilecekleri bir alan bulunuyor.

  • 4 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 'Meydanların Dili Sergisi'ni gezdi
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     Sergi, 28 Temmuz 2017 tarihine kadar açık olacak. 

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  • 5 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 'Meydanların Dili Sergisi'ni gezdi
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    Programa, darbe girişimi ardından başlatılan demokrasi nöbetlerinde, oyuncak kamyonuna bağladığı Türk bayrağı ile katılan 5 yaşındaki Utku Enes Mandıralı ve ailesi özel olarak davet edildi.

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