Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ NEREDEYDİ?

"O gün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk mezuniyet töreni vardı Çubuk'ta ona katılmıştık. Akşam ezanı okunduktan bir müddet sonra biz tören yerinden ayrıldık. Eve geldik. Her şey normaldi."

"Eşim bayram sebebiyle Yozgat'taydı. Çocuklarda evde yoktu. Evde yalnızdım ben. Televizyonlara da bakmıyordum.Biraz rahat kıyafet giydim."

"O arada Müsteşar Kenan Bey aradı beni. Dediki 'Sayın Bakanım uçaklar Ankara'da çok alçaktan uçuyorlar. İstanbul'da da köprüler kapatıldı bir bilginiz var mı?' dedi. Ben bir bilgim yok dedim Kenan Bey'e. Hemen televizyonları açtım baktım. Orada alt yazılar geçiyor."

KORUMALARINA HABER VERMEDEN DIŞARI ÇIKTI

"Hemen İçişleri Bakanımızı aradım Efkan Bey'e ulaşamadım. O zaman Hakan Bey'i aradım ona da ulaşamadım. Başbakan'ı, Cumhurbaşkanı'nı aradım. Başbakan'ın telefonu çaldı. Açmadı. Israrla aradım. Başbakan müsait olduğunda açtı. İlk onunla konuşma fırsatı buldum. Kendisine sorduğumda darbe teşebbüsü olduğunu fade etti. Orada istişare yaptık ne yapalım diye.

"Ben abdest aldım. Elbisemi giydim. Korumalara haber vermedim çünkü onların içinde kim nedir her ihtimal hesap eder sağlam çocuklar ama aklıma bir sürü şey geldi. Tabi arabada yok o zaman çocukta. Ben kafamdan Kızılay'a doğru gideyim, halkla beraber orada darbeye karşı mücadele edelim diye düşünce bende vardı."

"Tam giderken büyük oğlum geldi. O da teyzesinden duymuş biz arabaya bindik evden çıktık. Önce müsteşarla konuştum ben Külliye'ye gidelim oradan takip edelim biz diye. Küliye'ye giderken Ümitköy'ün köprüsünde orada Başbakanla konuştuk, oradan sonra Kenan Bey aradı. Fatih Kasırga'yı almışlar."

"BELKİ BİZİM SON GECEMİZ OLABİLİR"

"Sonra biz rota değiştirdik. Ama ben Külliye'nin etrafını şöyle bir turladım o zaman. Kim var, kim yok diye . Arabaların hepsinin şehir dışına gittiğini gördüm. O arada Bilal Bey'i aradım. Danışmanımı. Gerekirse televizyonlara, ajanslara açıklama yapılması konusunda arkadaşlarla görüşüyoruz."

"İlk TRT'ye bağlanmak için teşebbüs ettim ama o sırada TRT işgal edilmişti.TRT ile bağlantı kuramadık 23.14 gibi Kanal 24 TV'ye bağlandık. Sonra Habertürk'e de bağlandık."

"Bu sırada arabayla dolaştık ki bizi de almaya gelemesinler, tehdit edemesinler. Ama arabalar şehir dışına gidiyor. Benzinliklerde kuyruklar var. Ve benzinliklerdeki marketlerde atmlerde kuyrular var. Ben onları görünce işin vehametini hissettim. Aklımdan geçen şu 'Belki bu biizm son gecemiz olabilir. Yarını göremeyebiliriz."

"Eğer bugün bir şehitlik nasip olursa ben kilometreyi sıfırlayıp ömür tarafa gidebilirim diye düşünüyorum. O gün öyle bir ölüm olsa ben Allah'ın bana torpil geçtiğini bu taraftan şehit olmak bizim inancımızdan büyük bir nimet. O açıdan hiçbir korku yoktu bende. Ben kesinlikle teslim olmazdım her türlü mücadeleyi yapacaktım."

"Sonra arkadaşlarla buluştuk. Ben onlara şu tavsiyede bulundum Kızılay'a gidelim halkla beraber olalım. İtiraz ettiler. Darbecilerin listesinde varsın seni görürlerse halka zarar verirler. Meclis'e gitmeye karar verdik. Işıkları karartarak geldik.

MECLİS, BOZDAĞ'IN KONUŞMASI SIRASINDA BOMBALANDI

"Meclis'e Genel Kurul salonuna geldik. İsmail Bey Meclis'i yönetiyor. Bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Konuşmamın bir kısmında kaçıncı dakikada bilmiyorum aa bir bomba atıldı. Çok kötü oldu ses müthiş yankılandı. Avizeler sallandı. Avizelerin olduğu yerden tozlar kaltı. Ama ben konuşmamı kesmedim."

"Aradan ne kadar geçti bilmiyorum ama bu sefer ikinci bomba aynı konuşma içinde atıldı ikinci bomba yanı başımıza düşmüş gibi tesir yarattı. O arada gürültüler miletvekilleri arasında yükselmeye başladı. Şu sesleri duydum 'Başkanım burada duygusal olmamak lazım Meclis'in üzerine düşse bir sürü insan ölebilirdi. Sığınaklara gidelim' ama diğer sesler anlaşılmıyor."

"O an aklımdan şu geçti eyvah dedim Meclis şu anda telaşla kapatır sığınağa gider halk görürse korku paniğe neden olabilir. O zaman vatandaş meydana çıkmaz."

"Bu söylediklerimi hatırlamıyorum işin doğrusu görüntülerden gördüm.O zaman o anın psikolojisi içinde söylenmiş sözdür bu.... Orada bulananların hepsi de benim sözlerime imzalarını atmış kişilerdir. O duruş gece Meclis'i kapatmak isteyenlere en büyük cevap olmuştur. Ben darbenin başarılı olacağına hiç inanmadım."

GECENİN KIRILMA NOKTASI NEYDİ?

"Bana göre kırılma noktası Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa çıkardığı 'Ben halkın gücünün üstünde güç tanımadım. Çıkın meydanlara tankla gelsinler dediği andır.Darbecilerin de ayarını bozdu. Millet akın akın sokaklara indi."

"Tayyip Beyi'n bu tutumu diğer dönemlerdeki cumhurbaşkanlarıyla mukayese edilmez, kaçabilir, saklanabilir, başka ülkeye sığınabilir, darbecilerle uzlaşma yoluna gidebilir. Bir sürü alternatif var. Tayyip bey ne yapıyor halkı meydanlara çağırıyor. Kendi de halkın yanına gelmeye karar veriyor. Adeta ölmek için uçuyor. Darbecilerle ölümüne mücadele karar veriyor. Halkta bu yüzünden Tayyip Bey'in arkasına düştü."

"Ben Türkiye'de darbeler tarihinin bittiğini düşünüyorum. Birisi niyetlendi diyelim ahmaklar bitmez. Ahmaklıkla ileri giden FETÖ alçağı olabilir onların balonunu bu millet çabuk patlatır. 15 Temmuz darbe döneminin kapandığı dönemdir. Darbecilerin defterinin dürüldüğü gündür darbe yapılamayacağının anlatıldığı tarihtir. Biz bu ahmaklarla alçaklara mücadelemizi bitirmeyeceğiz o da sonuna kadar devam edecek."