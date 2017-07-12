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Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Dil Kurumu'nun Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutladı

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Dil Kurumu'nun Kuruluş Yıl Dönümü'nü Twitter sayfasından yaptığı açıklama ile kutladı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:08:03 Güncelleme: 21:51:24 HABERTURK.COM

Jandarma Genel Komutanlığı Türk Dil Kurumu'nun Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, TDK'nın kuruluş yıl dönümünü, sıkça yanlış yazılan '-de, -da' bağlacına göndermede bulunduğu bir mesajla kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yaptığı kutlamada şu cümlelere yer verdi.

"Türk Dil Kurumu'nun Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun. Dahi anlamındaki 'da' ayrı yazılsa 'da' gönüllerimiz bir. TDK'nın Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun."





Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur.


  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Türk Dil Kurumu
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