Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu 'Çakır'ı kabul etti.





Erdoğan, Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da düzenlenecek, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın işaret dili ile iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu olan 'Çakır'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.





Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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