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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu 'Çakır'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:42:11 Güncelleme: 21:24:23 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu 'Çakır'ı kabul etti.

Erdoğan, Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da düzenlenecek, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın işaret dili ile iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu olan 'Çakır'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.



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YORUMLAR 7
  • Misafir 3 dakika önce
    cakir guzel dusunulmus helal olsun.
  • Misafir 3 dakika önce
    cakir guzel dusunulmus helal olsun.
  • Misafir 1 saat önce
    Müthiş olmuş Reis... Rabbim yar ve yardımcınız olsun. A M İ N
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