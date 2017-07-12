Tunceli Erzincan Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Tanınmayacak haldeki ceset, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin terör örgütü PKK'lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Merkit'in haberine göre, Tunceli ve çevresinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, arazi arama tarama faaliyeti sırasında Pülümür Çayı'nda erkek cesedi buldu. Tunceli Erzincan Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan ve tanınmayacak haldeki ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Pülümür Çayı'nda bulunan cesedin Necmettin öğretmene ait olup olmadığı araştırılıyor. Adli Tıp Kurumu'nda aileden alınan kan ve DNA örnekleri ile cesetten alınan örnekler karşılaştırılacak.Tunceli Valisi Tuncay Sonel, cesedin 16 Haziran günü PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunu kesen PKK'lı teröristler tarafından, aracı yakıldıktan sonra kaçıldı. PKK terör örgütü daha sonra öğretmen Yılmaz'ı şehit ettiklerini açıklarken, jandarma timleri Yılmaz'ın bulunması için operasyon başlatmıştı.