Tunceli Erzincan Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Tanınmayacak haldeki ceset, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin terör örgütü PKK'lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Merkit'in haberine göre, Tunceli ve çevresinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, arazi arama tarama faaliyeti sırasında Pülümür Çayı'nda erkek cesedi buldu. Tunceli Erzincan Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan ve tanınmayacak haldeki ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Necmettin Yılmaz öğretmenden haber yok Tunceli’de aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’dan (23), yakınları 16 Haziran'dan beri haber alamıyor AYBÜKE GİBİ İLK GÖREVİYDİ...
NECMETTİN ÖĞRETMEN Mİ?
Pülümür Çayı'nda bulunan cesedin Necmettin öğretmene ait olup olmadığı araştırılıyor. Adli Tıp Kurumu'nda aileden alınan kan ve DNA örnekleri ile cesetten alınan örnekler karşılaştırılacak.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, cesedin 16 Haziran günü PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
16 HAZİRAN'DA KAÇIRILMIŞTI?
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunu kesen PKK'lı teröristler tarafından, aracı yakıldıktan sonra kaçıldı. PKK terör örgütü daha sonra öğretmen Yılmaz'ı şehit ettiklerini açıklarken, jandarma timleri Yılmaz'ın bulunması için operasyon başlatmıştı.
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YORUMLAR 7
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Misafir 25 dakika öncebende bir öğretmen olarak bu güzel yüzlü kardeşimin kurtulmasını sağ salim öğrencilerine ailesine dönmesini büyük istek ve hevesle bekliyorum00
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Misafir 35 dakika önceAllahım inşallah kardeşimize ait değildir.Tez zamanda kurtulur ve ailesine kavuşur inşallah..60
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Misafir 2 saat önceallahım bu kardeşimizi sen koru.. inşallah o değildir belki de o hainlerin leşidir120