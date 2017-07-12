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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Çınar Taş'ın ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da, jandarmaları taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazamında şehit olan Jandarma Er Çınar Taş'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 23:13:06 Güncelleme: 23:24:04 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da şehit olan Jandarma Er Çınar Taş'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da, devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Er Taş'ın ailesine telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.



Kütahya'da, jandarmaları taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazamında şehit olan Jandarma Er Çınar Taş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde defnedildi.

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