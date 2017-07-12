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Burdur'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Burdur'da mermer ocağında çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 23:15:34 Güncelleme: 23:23:35 AA

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aracın sürücüsü ile 8 işçi yaralandı.

İlçesiye bağlı Mürseller köyündeki bir mermer ocağında çalışan işçileri taşıyan İsmail Yavuz idaresindeki servis minibüsü, Mürseller köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Sürücü İsmail Yavuz ile araçta bulunan Osman Tosun, Mehmet Aldemir, Serkan Gün, Oğuz Şen, Mustafa Ataş, Ali Acar, Önder Ağıl ve Osman Karakuzu yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulanslarla Tefenni ve Burdur'daki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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