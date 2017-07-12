Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, Gaziantep'te uygulama noktasında polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde canlı bomba yeleği, 3 el bombası ve tabanca ele geçirdi.







Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.





CANLI BOMBA YELEĞİ, 3 EL BOMBASI VE TABANCA BULUNDU

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.







Otomobilde kimlik kontrolü ve arama yapan ekipler, canlı bomba yeleği, 3 el bombası ve tabanca buldu.







Otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.







Biri canlı bomba olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 kişi sorgulanmak üzere terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.













