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Gaziantep'te canlı bomba yeleği ve el bombası ele geçirildi

Gaziantep'te uygulama noktasında polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde canlı bomba yeleği, 3 el bombası ve tabanca ele geçirdi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 00:17:11 Güncelleme: 01:43:11

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre,  Gaziantep'te uygulama noktasında polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde canlı bomba yeleği, 3 el bombası ve tabanca ele geçirdi.



Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

CANLI BOMBA YELEĞİ, 3 EL BOMBASI VE TABANCA BULUNDU

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Otomobilde kimlik kontrolü ve arama yapan ekipler, canlı bomba yeleği, 3 el bombası ve tabanca buldu.



Otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



Biri canlı bomba olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 kişi sorgulanmak üzere terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.






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YORUMLAR 1
  • Misafir 52 dakika önce
    Su suriyelileri göndermedikçe bizlere kan ve gözyaşı hep olacak
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