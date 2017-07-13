Kilis- Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesindeki Fırat Kalkanı'nda görevli askerlerin barındığı geçici askeri alanda sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İHA'nın haberine göre; Orman işletmesine ait itfaiye araçları, Kilis, Gaziantep ve Hatay'dan gelen itfaiye araçları ile TSK'ya ait iş makineleri tarafından yangının söndürüldüğü öğrenildi.

MÜHİMMAT BÖLGESİNDEN PATLAMA SESLERİ GELDİ

Yangın, zaman zaman mühimmat bölgesinden küçük çaplı patlama seslerinin duyulmasına neden oldu. Olay yeri yakınından geçen yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

DHA ve İHA tarafından geçilen bilgiye göre Seve Barajı yakınlarında bulunan alandaki mühimmatların patlaması nedeniyle itfaiye bir süreliğine bölgeye yaklaşamazken, sonrasında ekiplerin müdahale etttiği yangın kontrol altına alındı.

Kilis - Gaziantep karayolu sabah saat 04:00 sularından bu yana trafiğe kapalı.

KİLİS VALİLİĞİ: DUMANAN ETKİLENEN 10 ASKER TEDAVİ ALTINDA

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kilis-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde askeri birliğin barınma merkezinde yangın çıkmış, yangın rüzgarın etkisi ile mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayarak patlamaya ve yangının büyümesine yol açmıştır. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan hafif derecede etkilenen 10 askerimiz Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, Kilis ve Gaziantep itfaiye ekiplerince söndürme ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır."