Vatan gazetesi köşe yazarı Okay Gönensin 67 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Değerli Üyemiz Okay Gönensini kaybettik. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

67 yaşındaki usta gazeteci Gönensin'in hayatını kaybetmesi üzerine çok sayıda gazeteci sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.

OKAY GÖNENSİN KİMDİR?

Okay Gönensin, 1950 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Saint Joseph Fransız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

1975 yılında Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. Ardından Cumhuriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Star ve Yeni Binyıl gazetelerinde yazı işleri müdürü, yayın koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği, köşe yazarlığı ve başyazarlığı olarak görev yaptı.

Okay Gönensin'in Hülya Karadeniz'den Can isminde bir oğlu bulunmaktadır.

2002 yılında Sabah Gazetesi'nden ayrılarak Vatan Gazetesi'ni kurmuş olan "Bağımsız Gazeteciler Grubu" arasında yer aldı. 13 Temmuz 2017 sabahı hayatını kaybetti.

okay gönensin

okay gönensin kimdir