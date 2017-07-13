Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Emniyete, İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda şüpheli bir araç olduğu yönünde bir ihbar yapıldı. İhbarın e-mail yoluyla yapıldığı belirtildi. Adliye otoparkında bazı şüpheli görülen araçlara yönelik yapılan arama sona erdi. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadı.

İHA'nın haberine göre, otoparktan vatandaşları uzaklaştıran ekipler, içeriye araç alımını da durdurdu. Otoparka bomba uzmanı köpekler getirildi. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sona erdi.

Anadolu Adalet Sarayı

Kartal Adliyesi