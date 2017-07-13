Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması bugün başladı.

"HERO" GERGİNLİĞİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenlenmesine ilişkin davanın 3. duruşması başladı. Duruşmaya bir sanığın "Hero" yazılı tişörtle germesi gerginlik yarattı.

Cumhurbaşkanlığı avukatlarından Mustafa Doğan İnal, Güçlü'nün ayağa kalkmasını istedi. İnal "Tişörtün üzerindeki yazıyı görüyor musunuz? Kahraman yazıyor" dedi. Salonda tartışma yaşanması üzerine Mahkeme Başkanı 5 dakika ara vererek salonu boşalttı. 5 dakika aranın ardından gerginlik sürdü. Mahkeme başkanı Gökhan Güçlü'nün salondan çıkartılmasını isteyerek duruşmaya öğle arası verdi.



"HERO" YAZISINA İNCELEME BAŞLATILDI

Muğla'da FETÖ'cü bir sanığın darbe duruşmasına beyaz tişörtünün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazısıyla gelmesinin ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, sanıklardan Gökhan Güçlü'nün duruşmaya 'Hero' yazısıyla gelmesinin ardından Muğla'da darbeci sanıkların kaldığı cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme sonucuna göre ihmali görülen cezaevi yönetimi ve personeli hakkında soruşturma açılabilecek.

Öte yandan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bütün cezaevlerindeki FETÖ'cü darbecilerin kıyafetlerinin tek tek toplanarak, üzerinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazı bulunan kıyafetlerin tespit edilerek, bu kıyafetlerin giydirilmemesi talimatı verdi.



Habertürk TV'den Gülçin Ayçe'nin verdiği bilgiye göre, mahkeme binası önünde toplanan grup sanıkların girişini bekledi. Alana bir idam sehpası kuruldu. Kalabalık, idam sesleri ile alanı inletti. Yoğun güvenlik önlemleri altında 44 tutuklu sanık mahkemeye getirildi.

ARA KARARDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, davanın ikinci duruşmasında tanıkların tamamının dinlenmemesi ve delillerin tamamen toplanmaması gibi gerekçelerle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Üçüncü duruşma için, İzmir Çiğli 2. Jet Ana Üs Komutanlığı'ndan hard disk içerisinde gönderilen görüntü kayıtlarının fotoğraf karesi şeklinde mahkemeye gönderilmesi istenmişti. Üçüncü duruşmada ayrıca Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü'nde görevli adli tıp uzmanı Çetin Seçkin'i bilirkişi olarak dinleyecek.

Marmaris'e gelen Özel Kuvvetler biriminin komutanı eski Binbaşı Şükrü Seymen'e dağıtıldığı belirtilen açık hatlara ait numaraların 14-15-16/07/2016 tarihlerinde birbirleri ile ve bu açık hatlarla görüşme kayıtlarının bulunup bulunmadığının tespiti yapılacak.

KEŞİF KARARI VERİLECEK



Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasının üçüncü duruşmasında ayrıca olay yeri keşif yapılması ile ilgili karar da çıkacak. İkinci duruşmanın ara kararında keşif ile ilgili mahkeme tarafından alınan kararda olay mahallinde keşif yapılmasının gerekip gerekmediği eksikliklerin tamamlanmasından sonra karar verileceği belirtilmişti.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada davanın bir numaralı şüphelisi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kurucusu ve lideri Fetullah Gülen yer alıyor. Şüpheliler hakkında, Cumhurbaşkanı'na suikast, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, silâhlı terör örgütü yöneticisi olma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs etme, kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma suçlarından yargılanıyorlar.

recep tayyip erdoğan

fetullah gülen

15 Temmuz darbe girişimi

dava

duruşma