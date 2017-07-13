Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz'da darbeci hainlere direnirken gazi olan askerlerle Gazi Orduevi'nde akşam yemeğinde buluştu.



İHA'nın haberine göre, programda gazilere takdir belgesi ve şilt takdim edildi. Gaziler arasında 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak derdest edilirken hainlerin 2 kurşunuyla yaralanan özel kuvvetler personeli yüzbaşı Burak Akın, 7 kurşun isabet etmesine rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen albay Davut Ala da yer aldı.

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15 temmuz anma programı

15 temmuz

15 Temmuz etkinlikleri