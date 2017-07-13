Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan ve evden uzaklaştırması bulunan Abdurrahim P. (35), 13 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Meral P.'yi (33) evde bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Abdurrahim P., polis tarafından yakalandı.



DHA'nın haberine göre olay, dün gece Tomarza Yenimahalle'de dün saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen işsiz Abdurrahim P., mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararına rağmen eşi Meral ile kızlarının kaldığı eve geldi. Kızları Semanur ve Kıymetnur´u ekmek almaları için bakkala gönderen Abdurrahim P., daha sonra eşi Meral P.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, şüpheli koca evin yatak odasından aldığı pompalı tüfekle kaçtı. Abdurrahim P. daha sonra, evinin yakınlarında gördüğü aralarında husumet bulunan Yunus Avcıoğlu´na ateş etti. Avcıoğlu yara almazken, silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya başlayan Abdurrahim P.'yi yaklaşık 300 metre kovalamaca sonucu yakaladı.



Eşini öldürdüğünü itiraf eden Abdurrahim P. gözaltına alınırken, talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







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