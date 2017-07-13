Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye." dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) tarafından 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi

TOBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyona 81 ilde de STK temsilcileri toplantılar ile destek verirken, 7 ilden de etkinliğe canlı yayın ile bağlanıldı.

Toplantıda Komite adına ortak basın açıklamasını okuyan Hisarcıklıoğlu, bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda yaptıklarına dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, iki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırlanan afişlerle Türkiye'nin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacaklarının altını çizerek, 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inandıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bu "alçak saldırının", darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece FETÖ, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı, ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki kuruluşlarını tamamı da ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı, darbe girişimine karşı net tavır gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz."

"15 TEMMUZ RUHU DEMOKRASİNİN SİGORTASIDIR"

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’da Türkiye demokrasisinin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdiklerini vurguladı.

Bunun, dünyaya örnek olacak bir tavır olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir; Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bunun için büyük bir bedel ödendiğinin altını çizerek, "Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir. Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır." diye konuştu.

"GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEFİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE"

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz kadar, darbe girişimi sonrasının da Türkiye açısından zorlu bir süreç olduğunu belirterek, darbe girişimi sonrası toplumun büyük bir travma yaşadığını söyledi.

FETÖ'nün, yalan haberlerle yurt dışında Türkiye aleyhine karalama kampanyaları yürüttüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, ekonominin de bu saldırıdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Hükümetin STK'lar ile istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla ekonominin hızla toparlandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık. Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladıklarını dile getirerek, yeni bir atılım sürecini başlatmak gerektiğini söyledi.

"Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı" diyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız. Yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz, Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye."

Rifat Hisarcıklıoğlu

15 temmuz