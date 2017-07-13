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Diyarbakır, hava harekatı
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Lice'de hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Lice'de terör örgütü PKK'nın bomba imalathanesi bulundu, 750 kilo ağırlığında 14 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 11:40:54 Güncelleme: 13:08:23

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Bayırlı Köyü Seyrek Mezrası kırsalında dün akşam saatlerinde alınan istihbarat üzerine, terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Gece boyunca operasyon devam ederken, Seyrek Mezrası kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Koordinatlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verildi.

Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçukları teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Hava harekatında 4 PKK'lı terörist öldürüldü. PKK'lı teröristlerin üzerinde, 1 M16 piyade tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve 2 kalaşnikof ele geçirildi.

BOMBA İMALATHANESİ

Operasyon gerçekleştirilen bölgede; terör örgütü PKK'nın bomba imalathanesi bulundu.

750 kiloluluk 14 el yapımı patlayıcı, 1 tabanca, 4 el bombası, 21 şarjör, 2 telsiz, 1 gece termal dürbünü, 1 güneş paneli ile giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Lice İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonun devam ettiği bildirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bilgilendirmede; "Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği ve hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanın da imha edildiği" belirtildi.

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