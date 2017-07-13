Lice'de hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Bayırlı Köyü Seyrek Mezrası kırsalında dün akşam saatlerinde alınan istihbarat üzerine, terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Gece boyunca operasyon devam ederken, Seyrek Mezrası kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Koordinatlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verildi.



Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçukları teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Hava harekatında 4 PKK'lı terörist öldürüldü. PKK'lı teröristlerin üzerinde, 1 M16 piyade tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve 2 kalaşnikof ele geçirildi.



BOMBA İMALATHANESİ



Operasyon gerçekleştirilen bölgede; terör örgütü PKK'nın bomba imalathanesi bulundu.



750 kiloluluk 14 el yapımı patlayıcı, 1 tabanca, 4 el bombası, 21 şarjör, 2 telsiz, 1 gece termal dürbünü, 1 güneş paneli ile giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Lice İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonun devam ettiği bildirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bilgilendirmede; "Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği ve hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanın da imha edildiği" belirtildi.

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