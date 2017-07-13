Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile MEB'den 33 bin 74 personel ihraç edildi.

İhraç edilen personelden 4 bin 756'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 bin 117 personel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen 627 personel firar etti.

4 BİN 513 PERSONELE UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

Kanun hükmünde kararnamelerle toplam 4 bin 513 personele görevden uzaklaştırma tedbiri getirildi. Uzaklaştırma tedbiri devam eden personelin 339'u tutuklandı. Gözaltına alınan Bakanlık çalışanlarından 810'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 FETÖ üyesi ise firar etti.

ÖZEL ÖĞRETİM OKULLARINDAN MOTORLU TAŞIT KURSLARINA

Bakanlık, FETÖ ile bağlantılı özel öğretim kurumlarını da 15 Temmuz sürecinde kapattı. Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren ve "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"dan haklarında işlem başlatılan bin 64 özel öğretim okulu kapatıldı. 667 sayılı KHK kapsamında da 12 dershane kapatıldı.

FETÖ ile mücadele çerçevesinde 27 motorlu taşıt sürücü kursunun da çalışmalarına son verildi. Daha sonra yapılan düzenlemeyle ilgili KHK kapsamında bu kurslardan 3'ü tekrar açıldı.

150 etüt eğitim merkezi, 16 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 24 özel öğretim kursu ve 2 özel uzaktan eğitim kursu kapatıldı. Bu kapsamda toplam bin 424 özel öğretim kurumunun işleyişine son verildi.

Terör örgütüyle mücadele sürecinde, MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 867 özel öğrenci yurdu da kapatıldı. Bu yurtlardan 19'u yapılan araştırma neticesinde yeniden açıldı. FETÖ ile iltisaklı ve bağlantılı olduğu gerekçesiyle toplam 848 özel öğrenci yurdu kapatılmış oldu.

Darbe girişimi sonrası Türkiye genelindeki özel öğretim kurumlarında çalışan 22 bin 474 öğretmenin çalışma izinleri de valiliklerce iptal edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda 2 bin 182 öğretmenin çalışma izinleri iade edilirken, 20 bin 292 öğretmenin çalışma izinlerine son verildi.

MÜFREDATTA "15 TEMMUZ"

MEB tarafından kamuoyunun görüşüne açılan ve askıya çıkarılan yeni müfredat taslağında, öğrencilerin 15 Temmuz darbe girişiminin nedenlerini, sürecini öğrenmesi amacıyla farklı başlıklara yer verdi.

İlkokul 1, 2. ve 3. sınıf hayat bilgisi dersinde işlenen "milli gün ve bayramların öğretilmesi" kazanımına 15 Temmuz eklendi. İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde ise "Türk toplumsal ve siyasal hayatında demokrasinin önemi" konusu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anlatılarak, öğrencilere öğretilecek.

15 TEMMUZ'UN DEMOKRASİYE ETKİSİ ÖĞRETİLECEK

Yeni müfredatta ortaöğretim felsefe dersinde, öğrencilerden milli irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci çerçevesinde, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi karşısında gösterilen halk direnişini değerlendiren, özgün bir metin yazma çalışması istenecek.

Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde de öğrencilere 15 Temmuz'un siyasal hayata etkileri öğretilecek. Derste, çok partili hayata geçiş sonrasında Türkiye'de meydana gelen iç ve dış siyasi olaylar, 1960 ve 1980 askeri darbeleri, 1971 muhtırası, 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ile 15 Temmuz darbe kalkışmasının Türk siyasi hayatına etkileri üzerinde durulacak.