Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonet çarptı. Bir ayağı lastik altında kalan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi.

İHA'nın haberine göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak kent merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Sebahattin A. bir anlık dikkatsizlik sonucu kamyonet altında kaldı. Ramazan Ş., idaresindeki araç sürücüsü Uzunmehmet caddesinden Gazipaşa caddesi üzerinde yaşlı adamı fark etmemesi üzerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı lastiğin altında sıkışan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi. AFAD, İtfaiye, 112 ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla sıkıştığı yerden kurtuldu. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sebahattin A.'nın tedavisi sürüyor.