Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Bursa'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçen yıl kendilerine 5 bin 600 şikayet geldiğini ifade eden Malkoç, bu yıl sayının 8 bin 400'e çıktığını söyledi. Malkoç, yıl sonuna kadar şikayet sayısının 16 bini geçmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca Malkoç, KHK ile açığa alınan yaklaşık 2 bin 500 civarında kişiden de şikayet aldıklarını belirtti.

İHA'nın haberine göre; en çok gelen şikayetlerle alakalı da bilgiler veren Malkoç, şunları söyledi:

"2016 yılı ve önceki dönemlerde bize en çok başvuranlar kamu görevlileriydi. Devletin memur olarak aldığı kişiler, devletin kendilerine yaptığı uygulamalardan şikayetçi oluyordu. Bu oran yüzde 30'un üzerindeydi. Bu yıl ÖSYM ve YÖK ile ilgili kararlar ağırlıklı olarak uygulanınca son 6 ay içerisinde bu konudaki şikayet yüzde 30'u açtı."

"ÖSYM BİR TEK 09:45'E UYMADI"

ÖSYM'nin YGS'de 09.45 ve benzeri uygulamalar olduğuna değinen Malkoç, "Bu konuya çok ağırlık verildi. Biz ÖSYM'ye 5 tane tavsiyede bulunduk. Bir tek 09.45'e uymadı. Çocuklar 09.46'da sınava gitmiş, almıyorlar. Sonra bize müracaat ettiler. Anayasanın 42. maddesinde eğitim ve öğretim hakkı düzenlenmenmiş. Sen sınav saatini 10.00'da veriyorsun, o saatte başlayacak. Bu kararımızı verdik. Biz onlara. 'ama böyle bir şey düşünüyorsan bunu kamuoyuna duyur, tanıt anlat' dedik" dedi.

Sınava hasta olduğu için solunumum cihazı ve benzeriyle girenler olduğunu dile getiren Malkoç, "Onların sınavları iptal edilmişti. Bize müracaat ettiler. İptal edilen sınavları tekrar geçerli kıldık. YGS'yi başarıyla tamamlayıp, LYS'yi girmeye hak kazanan çocuklara 13 günlük süre tanıdılar. Çocuk hasta oldu, trafik kazası geçirdi, annesi ameliyat oldu, babası öldü. Böyle olunca çocuklar parayı yatıramadı. Sınava girme haklarını kaldırmışlardı. ÖSYM ile görüşmeler sonucunda 'niye bu çocukların sınava girmesini engelliyorsunuz. Bir manimi var. 13 günlük süre veriyoruz. Bu süreçte yatıranlar normal yatırsın, ondan sonra yatıranlar 2 katına yatırsın' deyince bu kurala uydu" diye konuştu.

"SON SINAVDA YİNE 09:45 KURALINA UYMADILAR"

Son sınavda ÖSYM'nin 09.45 kuralına yine uymadığına dikkat çeken Malkoç, "Biz onun takipçisi olacağız, o konuda haklıyız. Ama son sınav öncesinde kamuoyunu daha fazla bilgilendirdiler, sınava girecek çocukların telefonlarına mesaj attılar" şeklinde konuştu.

Bursa'dan gelen şikayetler hakkında da konuşan Malkoç, şöyle devam etti:

"16 Nisan halk oylamasında Bursa'dan '16 maddeyi ben neden evet veya hayır diyeyim. Bunları ayrı ayrı koysunlar, öyle oylayalım' diye müracaat aldık. Bursa'dan yine üst geçitteki asansörle alakalı sıkıntılar vardı. Çok yönlü müracaatlar geliyor. Halk tarafından tanındıkça müracaatlar artıyor. Şuanda birinci sırada eğitim, ikinci sırada kamuda çalışanlar var."

Şeref Malkoç

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