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Besime Konca
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HDP'li Besime Konca'nın cezası kesinleşti

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP'li Milletvekili Besime Konca'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu

13 Temmuz 2017 Perşembe, 13:44:11 Güncelleme: 13:45:18 AA

Yerel mahkeme tarafından HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında verilen "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından uygun bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Konca'nın itirazını değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydederek, verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu.

"TUTUKLULUK HALİ" İTİRAZI REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline itiraza ilişkin ise tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, itirazı reddetti.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada Konca, 2,5 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

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