Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira Dağ'ın 12. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Türkan İ.'nin yargılanmasına başlandı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İlhan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada küçük Hira'nın ailesi ve avukatı da hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından iddianame okundu, anne Devran Dağ ve yakınları, İ.'yi ekranda görünce ağlayarak tepki gösterdi. Sanık İ., savunmasında ilk ifadesini polislerin baskısı altında verdiğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

"ONUN ELİNDEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Kendisinin de 2 çocuğu olduğunu belirten İ., "Ben onu seviyordum, karnını doyurdum, banyo yaptırdım. Olay günü mutfakta oturuyordum. Zil çaldı, o sırada kalktım. Ben yapmadım. Dayısı Cihan Gündoğar yapmış olabilir. Cihan, intihar teşebbüsünde bulundu. Nişanı attılar, kıza şiddet uyguladı. Yeğeni düşmeden 10 gün önce nişanlısından ayrıldı. Onun elinden düşmüş olabilir." şeklinde konuştu.

"Polisteki ifademi kabul etmiyorum." diyen İ., şunları kaydetti:

"Depresyon ilaçları kullanıyordum ve baskı altında ben değilsem bile 'Yaptım.' dedim. Çocuklarımı göremiyorum. Onların psikolojileri bozulmasın diye görmüyorum. Herkes aşağı indiğinde ben küçük çocuğa baktım. Ben Cihan yaptı diye düşünüyorum. Baskıdan kurtulmak için kabul ettim. Ne kastım olacak? Ben bu kadar cani insan olamam. Yemin ederim, ben yapmadım. İddiaları kabul etmiyorum. Ben de anneyim. Eşime, çevreme sorun, ben kendi halinde bir insanım."

Sanık İ., 9 yıl önceki benzer düşme olayına ilişkin ise ilgisinin bulunmadığını savundu.

"AĞLAYARAK HERKESİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Baba Emrah Dağ da olay anında dışarıda olduğunu anlatarak, sanığın, babasının akıl vermesi üzerine suçu başkasına atmaya çalıştığını öne sürdü. Anne Devran Dağ da olay günü Hira'yı içeride bıraktığını ve o sırada camın kapalı, yastıkların da yerinde olduğunu söyledi.

Mutfaktan çıktıktan sonra 2,5 dakika eşiyle görüştüğünü belirten Dağ, şunları dile getirdi:

"Eşimle 25 dakikada görüşmem esnasında yaptı. Telefonla konuşurken zil çaldı, babam geldi. 'Kızım nerede?' diye sordu. 'İçeride.' dedim. O sırada kardeşim Cihan içeride uyuyordu. Kardeşimi suçluyor, 4 yıldır yapmamış, o gün mü yapacak? Türkan, kızımı canice öldürdü. Türkan yaptı ve şikayetçiyim. İdam edilsin. Annem Türkan'ı evine gönderecekti. Gitmeden yaptı. Ben çocuklarımı kimseye emanet etmem. Ağlayarak herkesi kandırmaya çalışıyor."

Dayı Cihan Gündoğar da olay günü uyuduğunu ve olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini, bağrışmalar üzerine uyanıp aşağı indiğini anlattı.

ADLİYEDE KAVGA ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi. Bu arada, adliye koridorlarında iki taraf arasında çıkan kavgayı polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek sonlandırdı.

Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira Dağ, 22 Mart'ta 12. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturmanın başlangıcında kaza ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili o gün evde bulunan aile yakını Türkan İ. (22), cinayet şüphesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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