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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde intihar girişimi

Mümin G.'yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen hastane görevlilerine ve polise bildirdi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 14:38:42 Güncelleme: 15:21:35 DHA

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin teras bölümüne çıkan işsiz 30 yaşındaki Mümin G. intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden Mümin G., girdiği bunalım sonucu 4 katlı binanın terasında intihar girişiminde bulundu. Mümin G.´yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen hastane görevlilerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinden sigara isteyen genç, istediği ilaçların yazılmasını istedi. İlaçların yazılmasının ardından ikna edilen Mümin G. güçlükle indirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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