Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır kapısında bekleyen kamyon şoförleri, sıcaktan bitkin düşüp uçamayan bir çekirgeye pet şişe kapağından su vererek, yeniden uçmasını sağladı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı'nda meydana geldi.



Irak'a yük götüren kamyon sürücüleri, gümrük kapısında sıra bekledikleri öğlen saatlerinde, asfalt üzerinde bitkin düşmüş ve uçmaya çalışan bir çekirgeyi fark etti. Irak'a sebze götürmek için sıra bekleyen kamyon sürücüsü Ahmet Erol, elindeki pet şişe soğuk suyu çekirgenin önüne boşalttı.



Soğuk suyun etkisi ile canlanan çekirgenin yerdeki suyu içtiğini gören Erol, pet şişenin kapağına bir miktar daha su doldurup, çekirgenin önüne koydu.



Kapağa doldurulmuş soğuk suyu içtikten sonra kendine gelen çekirge, daha sonra uçarak kamyon şoförlerinin bulunduğu yerden uzaklaştı.









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