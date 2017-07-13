Gaziantep'te yola kaçan topun peşinden koşan 2.5 yaşındaki Rabia Biricik, halk otobüsünün altında kaldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre kaza, Gaziantep'in İncili Mahallesi 57 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Rabia Biricik'in evin önünde arkadaşları ile birlikte oynadığı top, 7 nolu caddeye kaçtı. Topun peşinden koşturan Rabia, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet A. (29) idaresindeki halk otobüsünün altında kaldı. Halk otobüsünün ezdiği küçük Rabia yere yığıldı.

O ANLAR KAMERADA

Feci kaza çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya şahit olan küçük kızın arkadaşlarının yaşadığı korku ve yoldan geçenlerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Rabia Biricik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından küçük Rabia'nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 3 çocuğundan ortancası olan Rabia'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Ramazan Biricik, kızına birkaç gün öncesinde 2 kol saati aldığını, fakat kızının saatleri kullanamadan hayatını kaybettiğini söyledi.