Başbakan: Tiyatro oynamaları, onları hazin sondan kurtaramayacak

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'ki 15 Temmuz Şehitleri Anma programında konuştu. Yıldırım, "15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Devam eden davalara işaret eden Yıldırım, "Mahkemelerde tiyatro oynamaları, şehit yakınlarının, gazilerin milletin aklıyla alay etmeleri onları, hazin sondan asla kurtaramayacak" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Bu milletin evlatları dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da şehitlerimizin mirasını aynı ruh ve inançla taşımaya devam edecek. O karanlık geceyi 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e milletimiz aydınlattı. Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Laz'ı, Çerkes'i, Boşnak'ı vatanımızı alçak darbelere karşı birlikte savunduk, kurtardık."

"15 TEMMUZ'U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

"Vatan hainlerinin karşısında hep beraber birlik olduk, tek yürek olduk. Aziz vatan evlatlarının her birinin adını tıpkı İstiklal Savaşı şehitleri gibi, bu ülkenin kurtarıcıları olarak her daim anacağız. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

"ÖMER HALİSDEMİR HAİNLERE İLK KURŞUNU SIKAN KAHRAMAN ASKERİMİZDİ"

"Ömer Halisdemir hainlere ilk kurşunu sıkan kahraman askerimizdi. Genelkurmay'da alçaklara ilk kurşunu sıkan astsubayımız Bülent Aydın oldu. İhanet üssü olan Akıncı'da jetlerin kalkışını engellemek için büyük mücadele eden 8 kardeşimizi şehit verdik."

"TİYATRO OYNAMALARI ONLARI HAZİN SONDAN ASLA KURTARAMAYACAK"

"Biz öyle bir milletiz ki bir ölür, bin diriliriz. Biz büyük bir milletiz. Çanakkale ruhu ile, Malazgirt ruhu ile, 15 Temmuz ruhu ile bugünlere geldik. Allah'ın izni ile herkes bundan emin olsun, artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. FETÖ ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka göreceğiz. Bu canilerin asker kılığına girmiş bu teröristlerin hak ettiği ceza hukuk devleti ilkesi ile mutlaka tahakkuk edecektir. Mahkemelerde tiyatro oynamaları, şehit yakınlarının, gazilerin milletin aklıyla alay etmeleri onları, hazin sondan asla kurtaramayacak. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir."

binali yıldırım

15 temmuz

15 temmuz anma programı