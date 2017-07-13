İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ila 11 arasındaki 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izlettiği ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan emekli öğretmen tutuklu sanık, 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adil Şahintürk ve avukatı Atilla Ertekin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, mağdur çocukların avukatları, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ile ihbarda bulunan öğretmen Saadet Özkan katıldı.

Duruşmayı, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay da takip etti.

İddia makamı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönündeki talebini yineledi.

Tutuklu sanık Şahintürk, 22 yıl boyunca onur ve özveriyle çalıştığını, öğrencilerin eğitimi dışında başka bir şeyle uğraşmadığını ileri sürdü.

En ufak bir durumu ailelerine anlatan çocukların bu durumu ailelerine neden söylemediğinin tartışılması gerektiğini belirten sanık, "Suçsuzum...İnsanların, 'böyle bir şey hiç olmamışsa' diye düşünmesini istiyorum. Böyle şeylerle hiç işim olmadı. İlk günden beri haykırıyorum. Üzerime atılı suçlamları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın avukatı Ertekin ise müvekkiline 20 dakika bile ceza verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "cinsel istismar" suçundan 79 yıl 6 ay, "müstehcen yayın izletme" suçundan ise 3 yıl olmak üzere 82 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Adil Ş'nin mağdur İ.I'ya "müstehcen film izletme" suçu sabit olmadığından beraatine, sanığın tutukluluk halininin devamına karar verdi.

OLAY

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya gelen telefon ihbarında Sancaklı Mahallesi'ndeki okulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürlük yapan Adil Şahintürk'ün 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, 6 ile 11 yaşları arasındaki öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı. Suçlamaları reddeden Şahintürk tutuklanmış, hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Geçen yıl 15 Ekim'deki duruşmada Nilüfer Öncel başkanlığındaki mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini dikkate alarak, sanığın oy birliğiyle tahliyesine karar vermişti. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özcan'ın, BİMER'e şikayetiyle tekrar kamuoyunun gündemine gelmişti.

Tutuksuz yargılanan sanığın, 28 Haziran'daki duruşmada tutuklanmasına karar verilmişti.

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