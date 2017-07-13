Başörtülü lise öğrencisi genç kızı minibüste darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ayhan Almila Kursar hakim karşısına çıktı. 17 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Kursar, “Ben yaptıklarımı tam hatırlamıyorum. Mani atağında hafızam gelip gidiyor. Fatma Dilara arkadaşım vesilesiyle tüm başörtülü bayanlardan özür diliyorum” dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'dan rapor istenmesine karar verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Maltepe'de başörtülü lise öğrencisi genç kızı 13 Şubat 2017 günü minibüste darp ettiği iddiasıyla tutuklanıp 36 gün sonra tahliye edilen ve hakkında “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama”, “Cebir veya tehdit kullanarak inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “Hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Almila Kursar'ın yargılanmasına başlandı.



“KAFAM GİDİP GELİYOR”



Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık grafiker Ayhan Almila Kursar, mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve annesi katıldı. Mahkeme hakimi sanığa iddianameyi okuyup okumadığını sordu. Bunun üzerine sanık Kursar psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Kafam gelip gidiyor iddianameyi anlamıyorum. Ben yaptıklarımı tam hatırlamıyorum. Mani atağında hafızam gelip gidiyor. Babam şizofren hastasıydı. Hastanede yanarak öldü. Ben de manik depresif olarak 2000 yılından beri tedavi görüyorum. Benim normalde tesettürlü arkadaşım var. Zaman zaman akli dengem yerinde ama nöbet gelince kendimi kontrol edemediğim hareketler oluyor” dedi.



“BAŞÖRTÜLÜLERE YÖNELİK DIŞLAYICI SÖZLERİM YOK”



Olay günü bilinçli hareket etmediğini, ataklar nedeniyle yakın zamanda 2 kez intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Kursar, “Olaydan 2 gün önce Nişantaşı'nda dolmuşta yer kavgası nedeniyle açık seçik bir kadına da saldırdım. Mağdur bana küfrettiği için saçını seçmek istemiştim o sırada başörtüsü elimde kaldı. Başörtülülere yönelik dışlayıcı ve tehditkar bir davranış ve sözlerim yoktur” diye konuştu.



“TÜM BAŞÖRTÜŞÜ BAYANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM”



Mahkeme hakimi, Ayhan Almila Kursar'a sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden tesettürlü insanlar aleyhine yazdığı iddia edilen yazıları da sordu. Kursar ne yaptığını bilmediğini söyleyerek, “Arkadaştan çok özür dilerim. Olay kötü anıma denk geldi. İnsanların giyimiyle kuşamıyla eğitim haklarının elinden alınması doğru değil. Fatma Dilara arkadaşım vesilesiyle tüm başörtülü bayanlardan özür diliyorum. Olaydan bir ay önce postanede kargo işlemleri nedeniyle annemi dövdüm” dedi.



“ŞİKAYETÇİYİM”



Mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit de , “Nedenini anlamadığım şekilde saldırıya başlamıştı. Başörtümü çektiği sırada çene altımdan iğneyle tutturdugum için boynumda morluklar oluştu" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.



MAHKEMEDEN “AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?” SORUSU



Mahkeme, sanığın dava açılan suçlar yönünden akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'dan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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