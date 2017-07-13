Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı elektrik kesintisi listesini yayınladı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? (13 Temmuz 2017)

BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan elektrik kesintisi listesi;

KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., ŞEHİT MUSTAFA GENCEL Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞEHİTLER Mh., 2603. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇAMLITEPE Mh., AKAR Sk., AKGÜN Cd., ÇAM ÇIKMAZI Sk., ÇAYIR Sk., ÇEŞME Sk., EVİM Sk., GÜL Sk., ULU Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

USKUMRUKÖY Mh., 1.CD Cd., KİLYOS YOLU Sk., LÜFER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ERGENEKON Mh., SELBAŞI Sk., HALASKARGAZİ Cd., PROF. DR. CELAL ÖKER Sk., CUMHURİYET Cd., FRANSIZ HASTANESİ Sk., PAPA RONCALLİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KANARYA Mh., YARASA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FEVZİPAŞA Mh., MEZBAHA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜLBAHAR Mh., AVNİ DİLLİGİL Sk., MECİDİYEKÖY Mh., BURÇ Sk., BÜYÜKDERE Cd., CEMAL SAHİR Sk., ÇINARLI Sk., DARCAN Sk., DERE 1 Sk., MECİDİYE DERESİ Sk., OĞUZ Sk., PAK Sk., RAŞİT RIZA Sk., ŞAHİNLER Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., TAÇ Sk., TOPUZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YAKUPLU Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., 130. Sk., 126. Sk., 35. Sk., 124. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNEŞTEPE Mh., KUYAÇ Sk., TURAN Sk., YARIŞÇI Sk., KORKUT Sk., ŞEREFLİ Sk., KONUT Sk., KELEBEK Sk., KUTSAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSMETPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES Mh., 317. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ERGENEKON Mh., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., PAPA RONCALLİ Sk., PROF. DR. CELAL ÖKER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MİTHATPAŞA Mh., GÖKŞİN Sk., ABDULHAMİT HAN Cd., MİMAR SİNAN Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., SELANİK Bul., GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MECİDİYEKÖY Mh., BÜYÜKDERE Cd., ESKİ OSMANLI Sk., HARK Sk., İSMAİL TARTAN Sk., KERVAN GEÇMEZ Sk., LATİ LOKUM Sk., MECİDİYE ARALIĞI Sk., MECİDİYE Cd., MUSA DAYI Sk., ŞAİR SABRİ Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YAHYA KEMAL Mh., ALTAY Sk., BAKKAL Sk., HAKAN Sk., KIVRIM Sk., OKUL Cd., ŞAİR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇAĞLAYAN Mh., DİZER Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., FUZULİ Sk., KUMRU Sk., OKUL Cd., PAYE Sk., POYRAZ Sk., ŞAFAKNUR Sk., SAHRA Sk., SEMA Sk., TAFLAN Sk., TÜRKAN Sk., VATAN Cd., ZEKİ Sk., ZUHAL Sk., ZÜMRÜT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

ERGENEKON Mh., DERE Sk., DOLAPDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., HİDAYET Sk., KAYA HATUN Sk., POYRAZ Sk., TAY Sk., YUNUSBEY Sk., HALASKARGAZİ Mh., HALASKARGAZİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

elektrikler saat kaçta gelecek?

istanbul