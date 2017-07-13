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TSK'dan Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin-Basyan ve Hakkari Yüksekova İkiyaka bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 17:19:16 Güncelleme: 18:01:08 İHA

TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Avaşin-Basyan ve Yüksekova bölgelerine eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Avaşin Basyan bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara ve bir havan mevziinin de imha edildiği ifade edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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