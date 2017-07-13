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İzmir'de 346 işçi yemekten zehirlendi⁠⁠⁠⁠

İzmir Aliağa'da bir rafineri inşaatında çalışan işçiler, dün öğlen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı, hastaneye kaldırılan işçiler taburcu oldu

13 Temmuz 2017 Perşembe, 18:21:26 Güncelleme: 19:13:48 İHA

İzmir'in Aliağa ilçesinde, rafineri inşaatında çalışan 346 işçi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı. 

İHA'nın haberine göre, Aliağa ilçesindeki bir rafineri inşaatında çalışan işçiler, dün öğlen yemeğinde et yedi. İşçiler, yemekleri yedikten bir süre sonrada rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle revire başvuran işçiler, daha sonrada ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, 346 işçinin rahatsızlandığı öğrenildi. İşçiler, tedavilerinin ardından da evlerine gönderilerek taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler tahlil için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

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