Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen EKPSS tercihleri ile lisans düzeyinden bin 348, önlisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 kadroya engelli memur ataması yapılacak. EKPSS tercihleri 21 Temmuz'a kadar gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2017 EKPSS tercih kılavuzu...

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2017

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Bu yerleştirmelerde, lisans düzeyinden bin 348, önlisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 kadroya atama yapılacak.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların, 2017 EKPSS kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 21 Temmuz 2017 günü, saat 23.59 ’da sona erecektir.

Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.

Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “ Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkez tarafından kesinlikle işleme alınmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak .

EKPSS tercih kılavuzu 2017

EKPSS

ösym