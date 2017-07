İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , 15 Temmuz'da yaşadıklarını Habertürk TV'ye anlattı. Soylu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlardan bahsederken duygusal anlar yaşadı.

İşte Bakan Soylu'nun 15 Temmuz gecesi yaşadıkları;

DARBE GİRİŞİMİNİ NASIL ÖĞRENDİ?

"Çalışma bakanlığında mesaim devam ediyordu. Çalışırken zannediyorum Ankara Gençlik Kolları başkanlığımızdan bir telefon geldi. Hakkarili gençlerin Ankara'da olduğunu üç dört günlük periyodik programlarının bulunduğunu, benimle görüşürlerse çok memnun olacaklarını söylediler."



"Ben de bir saatlik bir zaman ayırabileceğimi ve bir saatte gençlerle beraber olabileceğimi söyledim ve o saatte onlar geldiler gençler geldiler. Konferans salonunda karşılıkla demokrasiyi Türkiye'nin geleceğini konuştuk."



"Hayallerimizi, terörün biteceğini konuştuk.Toplantının sonuna doğru bir telefon geldi. Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanı'nın acilen benimle görüşmek istediğini söylediler."

"Hem Boğaz Köprüsü ile ilgili görüntüleri aktardı hem de havada uçakların olduğunu Ankara'da alçak uçuş yaptıklarını bir tuhaflık olduğunu ifade etti.Ben bir tek soru sordum: Uçaklar meclisin üzerinde uçuyor mu? diye. Uçuyor dediler. O zaman "darbe var" dedim."

"Gençlere hiçbir şey hissettirmeden konuşmamızı toparlayalım dedik bitirdik. Onlar bir fotoğraf çektirmek istedi Bakanlığın önünde. Benim için saatler alan zaman dilimiydi çabuk çabuk çektirdik hemen yukarı çıktım, odama geçtim. Televizyon açıktı arkadaşlar bana köprünü üzerindeki görüntüyü gösterdi."

"Hemen başbakanımızı aradım. "



"Nasılsınız?" dedim.



"Bu ne maskaralık Süleyman Bey" dedi.



Karşılıklı konuşmaya başladık. "Galiba darbe oluyor" dedim. "Talimatınız emirleriniz nedir?"

"Sizin hemen Çankaya Köşküne geçmeniz lazım orada toplanalım." dedi

"Bir taraftan cep telefonları ile konuşuyorum."





"TÜM BAKANLARI TEK TEK ARIYORUM"



"Bir taraftan Genel Sekreter Bekir Bey, Maliye Bakanı tüm bakanları tek tek arıyorum. O esnada bir telefon geldi. Mehmet beyden, Mehmet Muş'tan."



"Muğla'ya acilen tedbir almamız lazım" dedi. Muğla'da ne işimiz var? dedim. Dedi ki "Berat bey orada" deyince ben sadece orada Berat bey olduğunu düşündüm. Sonra Cumhurbaşkanımızın da olduğunu söyleyince ilk tepkim "eyvah oyuna geldik" diye bir tepkim oldu.

"Ve hemen Muğla'da oradaki eski il başkanımızı, milletvekilimizi, Marmaris ve Muğla civarında çok dostlarım, ahbaplarım var. Onları teker teker arayıp otele sevk edilmesi gerektiğini onlarla konuştuk. Çankaya Köşkü'ne kadar geldik. "



"Çankaya Köşkü'nde zifiri karanlık var. Kapı kapalı. Oradaki bildiğiniz televizyonlarda gösterilen kapıları açmadım. İlk önce anlayamadılar çünkü ben kırmızı plaka çok takmıyorum. Ve indim aşağıya "arkadaşlar kapıyı açın" dedim. Yüksek ses tonuyla "bizim dışımızda kim geliyorsa vurun" dedim. "Hiç acımayın burası memleketin ve milletin size bıraktığı namustur. Bu namusu koruyacaksınız." ve böyle gözlerimizle birbirimizle anlaştık ve ben Çankaya Köşkü'ne girdim."

"Abdülhamit Mehmet, Selçuk bey, Fatma Betül o ara bir aradı ne yapmam gerekir diye. "Acilen buraya gelmen gerekir." dedim. " Korumalar bunu doğru bulmuyorlar" dedi. "Sen boş ver onları atla gel" dedim. O da hemen geldi. Onun dışında İsmet Yılmaz geldi. Faruk Özlü, unuttuğum varsa bağışlasınlar. O an küçük bir kriz masası oluşturduk."



"İsmail abi TBMM başkanımız önce meclise geldi daha sonra biz onun Çankaya Köşkü'ne gelmesinin lazım olduğunu söyledik hep beraber. Değerlendirme yapalım. O esnada Başbakanla bir çok kez konuştuk o da yoldaydı."

"Bir taraftan da hem olayın boyutunu ölçmeye çalışıyoruz. Hem kapasitesi yükseliyor mu yükselmiyor mu hem Çankaya Köşkü'nün üzerinde helikopterler dolaşıyor. Bir ara bizi güvenli bir bölgeye almaları gerektiğini söylediler. "Toplantı yapacağımız bir yere buyurun" dedim, makul karşıladık."

"'ENERJİ ODASINA GÖTÜRECEĞİZ SİZİ' DEDİLER 'SİZ DELİ MİSİNİZ?' DEDİM"



"Beraber yürümeye başladık. Bizi çıkardılar. Çankaya Köşkü'nün arka kapısından bir yere götürüyorlar. 5 adım attık. "Bizi nereye götürüyorsunuz " dedim, dediler ki "Şurada bir enerji odası var oraya götüreceğiz sizi" dedi. "Siz deli misiniz?" dedim. "Geri dönüyoruz" dedim. Bulunduğumuz odaya geri döndük."

"Bir kişi bilmiyoruz kim olduğunu bizi götürüyor biz de zorunlu olarak gidiyoruz."

"Biz meclise gitme kararı aldık. Hep beraber meclise geçtik. Meclisin açık kalması gerektiği kararını düşündük. İsmet Yılmaz'a bıraktık ve oradan doğal olarak TBMM' ye geçtik. Hepimiz farklı yollardan geçtik."

"Ve o esnada içeri girdik kapı kitliydi. Yani meclis genel kurulunun kapısı kitliydi. Anahtar bekliyorlardı. Bir anahtar getirdiler ama dolap anahtarı çıktı. Biraz bağırdık çağırdık. Bağırış çığırış son anda anahtar geldi. O sırada meclis kapısını kırarak açmayı düşündüm ve öyle yaptım."



"Tam açacağım sırada aklıma şu geldi 'ya bu TBMM'nin kapısı. Bu işler geçer yarın öbür gün, TBMM'nin kapısını kırarak açtılar.' ifadesi bana o anda örtüşen ifade gelmedi. Durduk anahtarı bekledik."





"A haberi AA'yı aradık. A haberin canlı yayın aracının acilen gelmesi gerektiğini söyledik. Bir muradımıza daha eriştik içerden yayını dışarı aktarmak. Düzce milletvekilimiz Ayşe bu arda Facetime'dan meclis Başkanı'na yayın yaptırdı. Hangi TV olduğunu hatırlamıyorum ama yayın yaptırdı. Mecliste olduğumuzu meclisi açtırdığımızı hem Türkiye ile hem milletimizle paylaştı."

"SEN BAKANSIN ORADA BAŞINA BİR ŞEY GELİR"

"İlk nokta olarak TRT' nin alınması lazım geldi. Bu arada Ankara' da vatandaş, "gruplar bizim ne yapmamız gerekiyor?" diye bize soruyorlar. Ben onları TRT ye sevk ettim."

"Ardına da TRT'den telefon geldi. Biz çok iyi bir noktadayız. Burayı alabiliriz eğer gelirseniz büyük moral olur. Hep beraber gireriz içeri. İyi bastırıyoruz şu an. Bende Meclis Başkan'ımızın yanına gittim.

Ben TRT'ye gidiyorum bana müsaade edin ve ben ayrıldım."



"Hüseyin Kocabaş'la beraber İzmir Milletvekili. Hadi beraber gidelim dedi ki "Sen bakansın orada başına bir şey gelir." Milletin morali bozulur yani bu doğru olmayabilir. Dedim ki " TRT' yi buradaki hadise benim başıma bir şey gelmesinden daha önemli bir hadise stratejik olarak. Onun için gitmemiz gerekir."





"Sonra ben yürümeye başladım. Sonra arkamdan koştu. O da geldi. Meclis kapısının önüne çıktığımda üç kişi geliyordu. Cumhurbaşkanı Başvekili diğer iki Urfa milletvekiliydi. Sadece şu soruyu sordum "içinizde hanginizde silah var." Ve cumhurbaşkanı başdanışmanı "bende silah var" dedi. Üçümüz arabaya bindik ve TRT'ye yol aldık."

"Vatandaş sokaktaydı. Orada benim camım açıktı. Vatandaşla temas halindeydik. Dua edenler ellerini semaya açanlar bambaşka bir tabloydu. Bir tanesi arabamızı durdurdu. Dedi ki "bu hainler arabanızın farını görebilirler. Ne olur arabanın farını söndürün." Kendini düşünmeyen hemen karşısındaki düşünen işte milletimizin yüce bir anlayışı. "

"BİRKAÇ EL ATEŞ AÇILDI"

"İçeri girerken tedbirli girdik. Bir kaç el atış açıldı yani acaba bir şey var mıdır diye. Orayı işgal edenler derdest edildiler ve herkes elinde geleni yapıyor. Sağ olsun vatandaşlar bizden önce oraya giden de vardı. İstiklal Marşı okunmaya başlandı büyük bir heyecanla. Çok güzel tablolardı. Milletin yerini millet ele aldı.

"Hiç duymadın sanıyorum orada o kadar şeye giderken ya da meclisten TRT' ye giderken oldu bu onu hatırlayamıyorum. Telefon geldi bana dedi ki ' Erol Olçak ölmüş' dedi. Ben saliseler geçmeden cevap vermişim bu cevabı da hatırlamıyorum. 'O şehit oldu üzülme' demişti."

"Orda bizim içinde bulunduğumuz ruh hali bambaşka. Darbecilerle yüz yüze gelmekten dolayı Cenabı Allah'a şükrettiğimiz dakikalar oldu. Ses kodlarınız zaten o an ortaya çıkıyor. "

"Hiç düşünmedim. Bunun sonu bizim açımızdan trajedi olur diye hiç düşünmedim ve bu bizim açımızdan derken şahsım açısından değil burada açık alanda başımıza her şeyin gelebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bundan da çekinmiyoruz. Ama esas olan başarıya ulaştırabilecekleri şeklinde zihnimde düşünce yok oluşmamış."

"Biz oradan çıktık. Meclise dönmek benim planım. Meclise gidiyoruz meclise gidince Abdülhamit'i aradık genel sekreterimizi. Ben geliyorum dedim TRT ile ilgili haberi verdim. Dedi ki biz sığınağa indik, senin oraya gelmene gerek yok dedi. Ne yapabiliriz diye karşılıklı mukayese ettik."



"VE HALA İÇİMDE AHIMDIR"

"Başbakanlığa gitmemin daha doğru olduğuna karar verdik ve hala içimde ahımdır. Bizim gitmemiz gereken yer Genelkurmay Kurmay'dı. Aslında Genelkurmay'a gitmemiz lazımdı. Oradaki şeyi de biliyorum ama şöyle düşünüyorum yani Genelkurmay'da blokaj var oradan hareket etme kabiliyetleri değil burada bizimkiler çoğaldıkça orayı alacaklardı."

"Daha ziyade Başbakanlığa gidelim ve genel durumu görelim. Aslında o da iyi oldu. Başbakanlığı gidince Numan bey gelmişti. Tuğrul bey oradaydı. Ve o arada telefon aldık Halil İpek Amasya Milletvekili bir komşusunun önemli haberler vereceğini söyledi. Ben de aradım aradığı yer mürtet. Kahramankazan'daki hava üssünün bulunduğu yeri. Bana bulunduğu yeri fotoğraf gibi anlattı. Bu gün bildiğimiz her şeyi ve ne yapabileceğini de anlattı. "



"Dedi ki Genelkurmay Başkanı burada Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri burada. Biz ilk kez orada öğrendik. Bu değerlendiriliyor ama helikopterler kalktı indi orada olabileceğini biliyoruz artık onu başka yere götüremezler götürecekleri yer orası.

Ve burada ne yapalım diye şey yaptı aslında şifreleri de verdi. Ankara'nın vurulmaması lazım."



"Sonra Kazan Belediye Başkanı ağlayarak aradı. "Bunlar tarıyor ve öldürüyorlar" dedi. Ne olursunuz geri gelmeyin diye yalvardı. Aklıma bir şey geldi. Orada buğday tarlaları var mı bunları yakın ve bunu da ilk kez burada söylüyorum iki tane tanker bulun bu cengaver köyün üzerini içi de şey dolu olsun yakıt dolu bunları yakarak içeri girin. Yani bizim orayı durdurmamız lazım. Onu bulamamışlar. Ama tarlaların yakılmasını gerçekleştirdim bu esnada oradan kaçanlar var kaçanlar için koordinasyon kuruluyor sürekli ve neticede ilk söyleyen enteresan bir şey söyledi. Pistin yakılması gerekiyor dedi. Ve en nihayetinde Başbakan talimatıyla onlarda gerçekleştiler ve orası bombalanınca onların hava üstünlüğü sona erdi."

GECENİN KIRILMA ANI

"Bence pek çok kırılma anı var ama bu çok önemli bir kırılma anıydı. Oradan kalkamamalı demek zaten ciddi şekilde demoralize olmuşlardı. Sadece hanımı beni aradı ben mi onu aradım mı bilmiyorum ama Samsun' dan eve geldiğini öğrendim ve karşılıklı birbirimizle konuştuk. Bir işin ortasındaymış gibi konuştuk. Bir şey bitiyor bir tehdit geçirmişiz gibi değil böyle bir olay var ve karşı karşıyayız diye sonra babamı aradım ve babama "bir darbe gerçekleştirildiğini bizim Çankaya Köşkü'nde olduğumuzu ve bu darbeyi bastırak için elden gelen her şeyin yapıldığını rahat olması gerektiğini" söyledim. Çünkü eski bir siyasetçi bu mesele çok başındın geçmiş insanlar."

"İlk önce "yine mi darbe" gibi bir şey söyledi "Allah yardımcınız olsun" dedi. Helalaştık. Ve telefonu kapattık. Burada her fikre ihtiyaç var da iyi izler onun da bilmesi gerektiğinin önemli olduğunu bir şekilde helalleşmenin lazım geldiğini düşündük. Onun dışında inanın sadece meselemiz bu hinlerin bu hayvanların daha aşağı bin dürtüyle hareket eden bir bu insanlık dışı varlıkların nasıl durdurulabileceğine yönelikti."

"Başka bir şey düşünmedim ama Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olması o sürecin bizi en çok etkileyen olaylardan bir tanesiydi. Çok etkili belki hayır olur bilemiyorum ama orada yalnız başına bulunması daha doğrusu. Muhakkak Berat Bey, Hasan Bey birlikteydi. Arkadaşlar birlikteydi ama o küme orada yalnızdı. O bizi etkiledi. Ta ki İstanbul Havaalanı'na inene kadar çok endişe yaşadık."



"İnanın çok endişe yaşadık ama Allah'a Hamd olsun bu endişelerin hiç biri gerçeğe dönmedi. Öyle bir durum ki her an daha iyi bir noktaya geldiğimiz sürekli mesafe kazandığımız darbe sürecinin içinde her bir vatandaş gibi üzerimizi düşen görevimizi yapmaya çalıştık."



ŞEHİT SEDATI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"Sedat zannediyorum ya Trabzon'da konuştuk Sedatla ve yahut beni telefonla aradı. "Hastayım tedaviye ihtiyacım var." dedi. Bizde Sedat'ı Ankara'ya aldırdık. Burada gerek özel kalem danışmanlar vasıtasıyla Sedat'a hastanede yer bulduk. Sedat tedavi ediliyor o esnada doktor bir iki gün daha kalman lazım aslında dönmesi gerek tekrar tedaviye girecek Sedat'ın zor bir hastalığı vardı. Amcasının oğluyla Kızılay'da dolaşıyorlar. O sırada telefonla mesaj geliyor. Biz teşkilattan mesaj attığınız doğru olacağını düşünerek mesaj atmıştık. İlk teşkilatlarda buluşuldu.



Sedat'ta yanındaki akrabasına partinin üyesi ben bunu da bilmiyorum. "ben dedi teşkilata gidiyorum" ayrılmışlar Sedat giderken şehit olmuş, cenabı Allah takdiri hepsinin gözleri doldu.

Hepimiz için olacaktı. Tabi biz öyle biliyoruz ne ile karşı karşıya kaldığını bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin Allah sevdikleri ile cennette buluştursun inşallah.

ARKASINDA KİM VAR BİLİYOR MUSUNUZ?

"Tabi arkasında kim var biliyoruz. Bunda endişemiz yok. Nasıl bir operasyon olduğunu da biliyoruz ama içerdeki çok karmaşık çok kompleks bir sistem FETÖ'yü koordine edenler çok karmaşık yapı...





Bu kadar yakın bir zamanda darbe yaşadıktan sonra elbette akılların tereddütte olması doğal. Yüzde yüz bu tehlike geçti dediğim andan itibaren bana söylenecek şey 'sen 14 temmuzda böyle bir şey düşünüyor muydun?' diye sorarlar bu makul soru olur. "



"Ama şunu söyleyeyim bizi 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net. Bize o fırsatı verirler mi bilmiyorum yani şu bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz bu net.



FETÖ'nün böyle bir yetkinliği yok. Bu kabiliyeti söz konusu değil. Recep Tayyip Erdoğan'ı uçuruma sürükleyecek kabiliyeti söz konusu değil. Ama darbenin arkasında esas oyunu kuran unsurlar burada devam ettirmek isteyebilirler. Biz açık verirsek devam etmek isteyebilirler ama biz açık vermeyiz. Aziz milletimiz müsterih olsun."

"Biz 15 Temmuz'u hayatımız boyunca nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama 15 Temmuz'un ana dili tarihinde hangi kırılmayı oluşturduğunu bizden sonraki nesiller tanımlayacak bu büyük bir olaydır. Bu milletin kırılma anıdır. Bu milletin aslında özgüvenli nasıl kendisini yürütebileceği gecesidir sabahıdır.

15 Temmuz bizim millet olma felsefemizin en önemli yoğrulduğu günlerden biridir. Bu karakter inşallah Türkiye' yi muhafaza edecek karakterlerden biridir. Allah milletimizden razı olsun."